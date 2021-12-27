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Aracı bulundu, yazıyı görünce şok geçirdi

#İstanbul#Esenyurt#Hırsızlık

İstanbul Esenyurt'ta çaldıkları panelvanla hırsızlık yapan şüpheliler, işleri bitince terk ettikleri panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazdı. Polisler tarafından bulunan aracının yanına giden Yusuf Ağbulak ise gördüğü manzara karşısında şok geçirdi.

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Olay, 21 Aralık Salı gecesi Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ağbulak 77 AF 993 plakalı panelvanını park ettikten sonra evine çıktı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ağbulak, aracını park ettiği yerde bulamadı. Aracının çalındığından şüphelenen Ağbulak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı. Ağbulak da kendi imkanları ile kaybolan panelvanını sokak sokak aradı.

Akşam saat 21.00’de polis ekipleri, Yusuf Ağbulak’ı arayarak çalınan aracın bulunduğunu ve şu an yediemin otoparkında olduğunu söyledi. Hemen otoparka giden Ağbulak, karşılaştığı manzara karşısında şoka girdi. Ağbulak, çalınan panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazılıp, ön kısmına da gülücük yapıldığını görünce mutluluğu yarıda kaldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti. Hırsızları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Aracı bulundu, yazıyı görünce şok geçirdi

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"HIRSIZLIK YAPILMIŞ"

Yusuf Ağbulak, "Gece eve gidip, aracımı park ettim. ATM’ye gidip geldim, araç oradaydı. Sabah saat 09.00’da kalktım. İşe gidecektim, araba yoktu. Araştırdık, kameralara falan da baktık. Aksilik işte, 2-3 tane kamera var. Hiç biri görmüyor. Sonra polise gittik, ifade verdik. Aracı bulmak için birkaç tane park gezdik. Polisler telefon etti. Aracı bulduklarını söylediler. Oraya gittik, orada zaten arkadaşlar inceleme yapıyordu. Arabayla bir hırsızlık yapılmış" dedi.

Aracı bulundu, yazıyı görünce şok geçirdi

Ağbulak, "Arabaya yazı yazmışlar. Berbat etmişler. Boyayla ‘İşte böyle çalarız’ diye yazmışlar. Gülücük koymuşlar. Arabayı da tinerle sildik ama bütün boyası gitti. Yani mağduruz. Yan sürgülü kapıyı, dikiz aynasını kırmışlar, tamponu kırmışlar. Allah belasını versin. Ne söyleyeyim. Hırsıza ne diyebilirsin ki hırsız, arsız işte" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Esenyurt#Hırsızlık

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