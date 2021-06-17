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Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Aracı alkollü kullanırken yakalandı! Tepkisi şaşırttı

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Aracı alkollü kullanırken yakalandı! Tepkisi şaşırttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, polis denetiminde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hüseyin P., hata yaptığını söyleyip, kendisini tutuklamalarını istedi.

Ereğli’de polis ekipleri, gece yaptıkları denetim sırasında, araçları durdurarak arama yaptı. Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki uygulamada otomobil sürücüsü Hüseyin P.'nin, yapılan testte, alkollü olduğu tespit edildi.

Aracı alkollü kullanırken yakalandı Tepkisi şaşırttı

Polis ekiplerine kimlik numarasını vermek istemeyen Hüseyin P., alkollü olarak araç kullandığı için hata yaptığını belirtip, polislerden kendisini tutuklamalarını istedi. Hüseyin P., elleri kelepçelenerek, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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