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Araca yol vermek isterken 30 metre yükseklikten düştü: 2 ölü, 2 yaralı

#Zonguldak#Trafik Kazası#Kamyon
Araca yol vermek isterken 30 metre yükseklikten düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki kamyon karşı istikametten gelen araca yol vermek istediği sırada yaklaşık 30 metre yükseklikten tren yoluna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

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Kaza Aşağı Sarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyon karşı istikametten gelen araca yol vermek istediği sırada yolun kaygan olması nedeniyle 30 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Hurdaya dönen kamyonda bulunanlardan 2'si hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Ölenlerin ise kimlikleri tespit edilemedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

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#Zonguldak#Trafik Kazası#Kamyon

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