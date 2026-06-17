×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Araç tamirinde fazla para kavgası! Müşterisini yakan tamirci tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Araç Tamiri#Para
Araç tamirinde fazla para kavgası Müşterisini yakan tamirci tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 15:31

Samsun'da Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Kutlukent Bulvarı'nda bulunan bir büfede araç tamiri nedeniyle çıkan alacak anlaşmazlığında sıcak çay dolu demliği müşterinin üzerine dökerek yakan tamirci tutuklandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre Kazım K. (65), nisan ayında aracını İ.K.'ye (49) ait oto tamirhanesine götürdü. Kazım K., aracını teslim alırken 13 bin lira ödeme yaptı.

4 BİN 500 LİRA FAZLA PARA

Daha sonra yaptığı araştırmada kendisinden 4 bin 500 lira fazla ücret alındığını öğrenen Kazım K., fazla ödediği paranın iadesi için iş yeri sahibi İ.K. ile iletişime geçti ancak sonuç alamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Araç tamirinde fazla para kavgası Müşterisini yakan tamirci tutuklandı

DEMLİĞİ ÜZERİNE DÖKTÜ

Dün tamir atölyesinin karşısındaki büfede karşılaşan taraflar arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., içerisinde sıcak çay bulunan demliği Kazım K.'nin üzerine döktü ve ardından darp etti.

Haberin Devamı

MÜŞTERİSİNİ YAKAN TAMİRCİ TUTUKLANDI

Yaralanan Kazım K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan İ.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gözden KaçmasınKamyonetle dereye düşmüşlerdi Kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları 3. günündeKamyonetle dereye düşmüşlerdi! Kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları 3. günündeHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKumpirden zehirlenen kadın hayatını kaybetmişti Çocuklarına ödenecek tazminat belli oldu | Kararı üst mahkemeye taşıyacaklarKumpirden zehirlenen kadın hayatını kaybetmişti! Çocuklarına ödenecek tazminat belli oldu | Kararı üst mahkemeye taşıyacaklarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Araç Tamiri#Para

BAKMADAN GEÇME!