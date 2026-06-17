Araç tamirinde fazla para kavgası! Müşterisini yakan tamirci tutuklandı

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Edinilen bilgiye göre Kazım K. (65), nisan ayında aracını İ.K.'ye (49) ait oto tamirhanesine götürdü. Kazım K., aracını teslim alırken 13 bin lira ödeme yaptı.

4 BİN 500 LİRA FAZLA PARA

Daha sonra yaptığı araştırmada kendisinden 4 bin 500 lira fazla ücret alındığını öğrenen Kazım K., fazla ödediği paranın iadesi için iş yeri sahibi İ.K. ile iletişime geçti ancak sonuç alamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

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DEMLİĞİ ÜZERİNE DÖKTÜ

Dün tamir atölyesinin karşısındaki büfede karşılaşan taraflar arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., içerisinde sıcak çay bulunan demliği Kazım K.'nin üzerine döktü ve ardından darp etti.

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MÜŞTERİSİNİ YAKAN TAMİRCİ TUTUKLANDI

Yaralanan Kazım K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan İ.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.