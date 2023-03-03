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Araç sigortası yaptıracaklar dikkat! 1288 kişiyi böyle dolandırdılar... 24 kişi gözaltında

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#Araç Sigortası#Sigorta#Dolandırıcılık
Araç sigortası yaptıracaklar dikkat 1288 kişiyi böyle dolandırdılar... 24 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 12:44

Eskişehir merkezli 4 ilde, kurdukları 50 farklı internet sitesi üzerinden sahte araç sigortası yaparak 75 şehirde 1288 kişiyi 5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık için kullandıkları siteleri tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri, bu siteler üzerinden farklı numaralar kullanarak ilanlar verdikleri,

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir’in yanı sıra İzmir, İstanbul ve Sakarya’da kurdukları internet siteleri üzerinden sahte araç sigortası yaparak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Araç sigortası yaptıracaklar dikkat 1288 kişiyi böyle dolandırdılar... 24 kişi gözaltında

Ekipler, şüphelilerin 75 şehirde toplam 1288 kişiyi internet siteleri üzerinden sahte araç sigortası yaparak dolandırdığı belirlendi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Eskişehir İzmir, İstanbul ve Sakarya’da 6’sı kadın 24 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ajanda, telefon, bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve sim kart ele geçirildi.

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Araç sigortası yaptıracaklar dikkat 1288 kişiyi böyle dolandırdılar... 24 kişi gözaltında

50 FARKLI İNTERNET SİTESİ KURDULAR

Yapılan incelemede araç sigortası yaptırmak isteyenler için şüphelilerin, sigortacılık sektöründe güvenilir sitelere yakın isimlerle 50 farklı internet sitesi kurduğu, sitelerini tıklanma olarak en üst sıralarda gösterdikleri, bu siteler üzerinden farklı numaralar kullanarak ilanlar verdikleri, numara ve site üzerinden arayanlara sigorta yapacaklarını belirterek hesap numaraları verdikleri ortaya çıktı.

Araç sigortası yaptıracaklar dikkat 1288 kişiyi böyle dolandırdılar... 24 kişi gözaltında

Ayrıca şüphelilerin 50 site üzerinden 1288 kişiyi ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 milyon 22 bin dolandırdıkları anlaşıldı.

Araç sigortası yaptıracaklar dikkat 1288 kişiyi böyle dolandırdılar... 24 kişi gözaltında

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 24 şüpheli, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden çoğunun tanınmamak için yüzlerini montlarla gizledikleri görüldü.

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Araç sigortası yaptıracaklar dikkat 1288 kişiyi böyle dolandırdılar... 24 kişi gözaltında

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bu tür dolandırıcılıklara karşı, araç sigortası yaptırmak isteyenlerin güvenilir siteleri tercih etmeleri tavsiye edilerek, “Vatandaşlarımızın internet siteleri üzerinden araç sigortalarını yaptırmaları halinde, bilinen doğruluğu kanıtlanmış siteler ve şirketler üzerinden işlem yapmaları, güvensiz sitelerden yapılacak poliçelere inanmamaları, poliçelerini mutlaka E-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından önemlidir” denildi.

Araç sigortası yaptıracaklar dikkat 1288 kişiyi böyle dolandırdılar... 24 kişi gözaltında

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#Araç Sigortası#Sigorta#Dolandırıcılık

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