Araç satın almak isteyen vatandaşı ‘sazan’lıktan polis kurtardı

Sosyal medya üzerinden araç almak isteyen bir vatandaş, sazan sarmalı olarak bilinen dolandırıcılık yöntemiyle kurulan planın hedefi oldu. Piyasa değerinin altında verilen ilan üzerine satıcı ile iletişime geçen M.S., dolandırıcıların yönlendirmesiyle alıcı ve gerçek satıcının birbirinden habersiz şekilde ilerleyen bir sürecin içine girdi. Bursa’da yürütülen noter işlemleri sırasında taraflar aynı araç üzerinde işlem yaptığını düşünürken dolandırıcı parayı yaklaşık 5 farklı hesaba aktardı.

895 BİN TL KURTARILDI

940 bin TL’nin gönderilmesinin ardından durumun fark edilmesiyle birlikte M.S. vakit kaybetmeden emniyete başvurdu. Tunceli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri anında harekete geçerek bankalarla eşzamanlı iletişim kurup paranın dağıtıldığı hesapları tek tek tespit etti. Polisin hızlı müdahalesiyle 895 bin TL, bloke konularak kurtarılırken kalan 45 bin TL’nin ise ATM’den çekildiği tespit edildi. Dolandırılmaktan son anda kurtarılan M.S., “Dolandırıcılık Şubedeki memur arkadaşların hızlıca müdahale etmesi benim için gayet iyi oldu, çünkü paranın yüzde 90’dan fazlasını geri aldım. Umarım başka insanların canı yanmaz. Kimseye güven olmuyor “ diye konuştu.