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Haber Giriş: 13.08.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Araç muayene süresi ne zamana kadar uzatıldı? Ulaştırma Bakanlığı açıkladı işte belirtilen tarih

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Araç muayene süresi ne zamana kadar uzatıldı? Ulaştırma Bakanlığı açıkladı işte belirtilen tarih
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayene süresi uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı. Peki, araç muayene süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süresinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı. 

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı. 

Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.

Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor. 

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

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