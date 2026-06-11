Araç muayene istasyonundaki kavga sonrası hayatını kaybetmişti: Polis memurunun ölümünde tahliye kararı

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Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta otomobilini, muayene için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Araç muayene istasyonu çalışanları tarafından darbedilen Keskin, kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 5 Şubat'ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Saruhan A., Murat Y., Y.K. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Saruhan A. ve Murat Y. tutuklandı, Y.K. ve R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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4 SANIĞA 14'ER YIL HAPİS İSTEMİ

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 4 sanık hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların tamamı, polis memuru Keskin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık R.G., olayın başlangıcında Keskin'i amirine yönlendirdiğini öne sürerek, "Amir kamera kaydı alındığını, lambanın dışarıda yanmasının bir anlam ifade etmediğini belirtti. Maktul bunun üzerine küfrederek elini kaldırdı. Herhangi bir şiddet yaşanmaması için araya girdim. Y.K. de konuşmaları duymuştu. Maktul, beni ve Y.K.’yi iterek küfretti. Benim yakamdan tuttuğu şekilde dışarı çıktık. Diğer çalışanlar da araya girdi. Hiçbir zaman polis olduğunu söylemedi. Amacım kadına yönelik şiddet yaşanmasını önlemekti. Sonrasındaki olayda ben zaten yoktum" dedi.

Olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesinin ardından mahkeme başkanı sanık R.G.’ye, ‘Maktul görüntülerde elini kaldırmıyor, seni yakandan tutup çekmiyor’ dedi. Sanık R.G. ise önceki beyanlarını tekrar ederek iddiasını sürdürdü.

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'AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRDİM'

Tutuksuz sanık Y.K. ise Keskin ile R.G. arasındaki tartışmayı ayırmaya çalıştığını ileri sürerek, "Amirle konuşurken elini kaldırdı. Kendisine sakin olmasını söyledim. Daha sonra R.G. birbirlerinin yakalarından tuttular. Onları ayırmak için araya girdim. Bu sırada maktul küfrediyordu. R.G.’nin omzundan güç alarak yerden yükseldim, vurmadım. Vurmak amacıyla da yükselmedim. Sonrasında yaşanan olaylara şahit olmadım" dedi.

'OLAYA ŞAHİT OLMADIM'

Tutuklu sanık Murat Y., polis memuru Melih Okan Keskin'e rahmet dilediğini söyleyerek, "Olay günü bağrışmalar duydum. O tarafa yöneldiğimde maktulün küfürler ettiğini duydum. Olayın ne olduğunu anlamadım. Arbede yaşanmaması için araya girdim. Arbede sırasında arkaya doğru uzaklaştım. Sonra çalışma yerime döndüm. Olaylara şahit olmadım. Kimsenin de vurduğunu görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

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'ANLIK SİNİRLE YUMRUK SALLADIM'

Tutuklu sanık Saruhan A. da savunmasında, maktulün amir Buket ile konuşması sırasında küfrettiğini iddia etti. Saruhan A., "Araçla ilgileniyordum. İnsanlar dışarı doğru hücum edince ben de o tarafa yöneldim. Çalışanlardan 10-15 kişinin, birini dövdüğünü düşündüm. Maktulün birine vurduğunu görmedim. Amirler içeri girmemiz gerektiğini söyledi, işime döndüm. Aracı çekerken aracın maktule değdiğini anlamadım. Kornaya bastım, park konumuna aldım. Dışarı çıktığım sırada maktul küfrederek, ‘Beni mi ezeceksin’ dedi. Bir anlık sinirle yumruk salladım. Sol çene alt kısmına geldi. Daha önceden küfreden kişinin o olduğunu bilmiyordum. Üzerime doğru geldiği için bana vuracağını düşündüm. Öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi.

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'KARŞILIĞI ÖLÜM OLMAMALIYDI'

Polis memuru Melih Okan Keskin’in eşi Emel Keskin de ifadesinde, "O gün eşim beni aradığında bir kavga olayının yaşandığını 20-30 kişinin kendisine saldırdığını söyledi. Sonrasında hastanede olduğunu söyledi. Yanına gittim; beyin kanaması geçirdiğini, ameliyat edileceğini söyledi. Bilinci açıktı bana her şeyi anlattı. Muayene istasyonuna gittiğini, içeri girdiğinde lambanın yanmadığını, sonrasında çalıştırdığında lambanın yandığını gördüğünü bunu haber verdiğini söyledi. Yetkiliyi sorduğunda bir kadına yönlendirdiklerini, burada olayı izah ettiğini ve tartıştığını söyledi ama küfrettiğini söylemedi. '20-30 kişi bana saldırdı' dedi. 'Sen ne yaptın' dedim, 'Hiçbir şey yapmadım' dedi. Yumruk olayını hiç hatırlamıyordu. Ben sanıkların dedikleri gibi üst üste küfredeceğini düşünmüyorum. Üstündeki kıyafeti kanlar içindeydi, TÜVTÜRK evrakında da kanlar vardı. Gelen polislerin onunla ilgilenmemesi çok gücüne gitmişti. Küfür de etmiş olsa karşılığı ölüm olmamalıydı. Tüm sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Murat Y.’nin adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Saruhan A.‘nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Y.K. ve R.G. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmederek duruşmayı 30 Eylül’e erteledi.