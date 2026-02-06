Araç muayene istasyonunda çalışanların darbettiği polis hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, pazartesi günü Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, aracını rutin muayene kontrolü için istasyona götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı. Keskin'in cenazesi ise bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberin Devamı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Polis memuru Melih Okan Keskin, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.