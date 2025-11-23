×
Araç metrelerce sürüklenip taklalar attı! Sıyrık bile almadan kurtuldular

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 08:19

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç metrelerce sürüklenirken, aracın içindekiler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kütahya-Eskişehir Yolu Ertuğrulgazi Mahallesi’dne meydana geldi. Edinilen bilgilere Eskişehir istikametinde ilerleyen Enes G. (22) idaresindeki 26 RR 620 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

Savrulan araç taklalar atamaya aşladı. Yaklaşık 200 metre savrulan ve taklalar açan araç hurdaya dönerken, otomobildeki sürücü ve yolcusu kazdan şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

