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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 04:38 | Son Güncelleme:

Araç kullandığı sırada tartıştığı eşini vurdu

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Araç kullandığı sırada tartıştığı eşini vurdu
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Uşak'ta eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.A. (34) 64 LC 869 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken yanındaki eşi G.A. (34) ile tartışmaya başladı.

G.A, tabancayla ateş açtığı eşini Köme Mahallesi Birinci Yurt Sokak'ta kamyonetten indirerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, saklandığı hurdalıkta polis ekiplerince yakalandı.

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