Araç kontrolden çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Artvin’de bariyeri aşıp alt yola düşen hafif ticari araçtaki Yunus Günay (51), kardeşi Hasan Günay (44) ve Hasan İnce (57) hayatını kaybetti.

Kaza dün gece merkeze bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerleri aşarak alt yola düştü. Sabah saatlerinde yoldan geçenlerin fark ettiği kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese sevk edilen ekiplerin kontrollerinde araçta bulunan Yunus Günay, kardeşi Hasan Günay ile Hasan İnce’nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Araçtan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

