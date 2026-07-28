Araç kiralama sitesini kopyalayıp dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç kiralama yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, araç kiralama sitesinin kopyasını yaparak, yaklaşık 418 bin TL dolandırıcılık yapan 4 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, 8 cep telefonu, 6 sim kart, 1 bilgisayar kasası ile 2 bilgisayar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.