×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Araç kiralama sitesini kopyalayıp dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı#Silah
Araç kiralama sitesini kopyalayıp dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 21:48

Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç kiralama yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, araç kiralama sitesinin kopyasını yaparak, yaklaşık 418 bin TL dolandırıcılık yapan 4 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, 8 cep telefonu, 6 sim kart, 1 bilgisayar kasası ile 2 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı#Silah

BAKMADAN GEÇME!