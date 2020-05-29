Araç kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Araç, Türkiye Türkçesinden olan “ara” sözcüğünden “Iç” eki ile türemiştir. Günlük hayatımızda kullanılan farklı gereçler ile beraber aynı zamanda ulaşımda değerlendirilen pek çok değişik vasıtaya araç denmektedir. Bu durumda araç sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük “vasıta” kelimesidir.

Araç Eş Anlamlısı

Araç sözcüğünün günlük hayattaki kullanım alanına bakıldığında çok geniş bir alana sahiptir. Araç sözcüğü gündelik kullanımda farklı durumlar için değerlendirilir. Örneğin tamirat için kullanılan mahsulatlar, mutfakta veya iş yerlerinde kullanılan gereçler ya da bisiklet, otobüs gibi pek çok etmen için ele alınmaktadır.

Türk Dil Kurumu araç kelimesini bir vazifeyi veya işi gerçekleştirmede gücünden faydalanılan nesne şeklinde açıklamıştır. Ayrıca araç kelimesinin eş manalısı olarak “taşıt, vasıta” sözcüklerini belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu’na göre araç, vasıta, taşıt ve alet sözcüklerini birbirlerini yerine eş anlamlısı olarak kullanabilirsiniz.