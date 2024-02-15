Araç kazasında şehit olan askere son veda

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Hakkâri-Şırnak Otoyolu’nda personel ve malzeme sevki sırasında meydana gelen araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, önceki gün kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Adem Kel’in Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Fatma Kel’e verdi. Türk bayrakları asılan şehidin babaevine, yakınları ve komşuları taziye için akın etti. Bekâr olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, dün babaevinden alınan helalliğin ardından Arpalıuşağı Mezarlığı’na götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı. Şehidin güçlükle ayakta durabilen babası Mehmet Kel’i, Vali Masatlı sarılarak teselli etti. Kılınan namazın ardından Şehit Adem Kel’in cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.