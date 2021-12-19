Araç kanala düştü: 1’i AFAD personeli 3 ölü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupada panik büyüyor OHAL ilan edildi, kepenkler indiriliyorAvrupa'da panik büyüyor! OHAL ilan edildi, kepenkler indiriliyor#Omikron
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçüke büyük tepki Yalancı dediGalatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki! "Yalancı' dedi"#Galatasaray
Donduk Meteoroloji ve AFADdan art arda uyarılar...Donduk! Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar...#Hava Durumu
İzmir’de maden ocağında göçük Çok sayıda yaralı varİzmir’de maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var#İzmir
Bakan Nebatiden Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantıBakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantı!#Nureddin Nebati
Erdoğandan diplomasi trafiği Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağızErdoğan'dan diplomasi trafiği! 'Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız'#3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi
Görüntüyü böyle paylaştılar: Yorumu size bırakıyoruzGörüntüyü böyle paylaştılar: 'Yorumu size bırakıyoruz'#Kocaeli
Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...#Galatasaray
Karsta otobüs devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı varKars'ta otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var#KARS
Galatasaray ile Başakşehir birer puana razı olduGalatasaray ile Başakşehir birer puana razı oldu#Galatasaray
Tablo güncellendi Bakan Koca Salgının seyrini bizler belirleyeceğiz dedi ve uyardıTablo güncellendi! Bakan Koca 'Salgının seyrini bizler belirleyeceğiz' dedi ve uyardı#Koronavirüs
Bahçeliden çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadırBahçeli'den çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır#Bahçeli
Putin çileden çıktı Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...Putin çileden çıktı! Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...#Rusya
Bilim insanları şokta: Kıyamet Günü artık kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şokta: 'Kıyamet Günü' artık kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...#Antartika
Yorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türüYorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türü#Kronik Yorgunluk
HABERLERGündem Haberleri

Araç kanala düştü: 1’i AFAD personeli 3 ölü

#Amasya#Trafik Kazası#Hes Kanalı
Araç kanala düştü: 1’i AFAD personeli 3 ölü

Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, Hidro Elektrik Santrali (HES) kanalına düştü. Kazada araçtaki sürücü Murat Şahin (18), Fatma Özdemir (25) ile katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında dengesini kaybederek kanala düşen AFAD personeli Mürsel Demir (47), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Mülkbükü köyü mevkiisinde meydana geldi. Murat Şahin idaresindeki 05 ABK 243 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, HES kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında, ulaşılan araçtan savrulup, suya kapılan Murat Şahin ve yanındaki Fatma Özdemir için kurtarma çalışması başlatıldı.

Araç kanala düştü: 1’i AFAD personeli 3 ölü



Ekiplerin çalışması sonucu, ağır yaralı halde kurtarılan Fatma Özdemir, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arama- kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, sürücü Şahin’in de kanalda cansız bedenine ulaşıldı. Bu sırada katıldığı kurtarma çalışmaları sırasında dik yamaçtan dengesini kaybederek kanala düşen AFAD personeli Mürsel Demir de ağır yaralandı. Ekip arkadaşlarınca kanaldan çıkarılan Demir de olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fatma Özdemir ve Mürsel Demir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada Şahin’in cansız bedeni de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amasya#Trafik Kazası#Hes Kanalı

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat