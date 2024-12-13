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Araç içinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... Olay yerine geldikleri an kamerada

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#Cinayet#İzmir#Park
Araç içinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... Olay yerine geldikleri an kamerada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 12:51

İzmir'de, parkta araç içinde tartıştığı arkadaşı Fehim Can Erdoğan'ı (23) bıçaklayarak öldüren A.Ö. (24), tutuklandı.

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Olay, 11 Aralık’ta saat 21.00 sıralarında Konak ilçesi Şehitlik Koruluğu'nda meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Fehim Can Erdoğan ve A.Ö., 35 HD 9805 plakalı hafif ticari araç ile parka geldi. İddiaya göre A.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle araç içerisinde tartıştığı Erdoğan'ı bıçakladı.

Araç içinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... Olay yerine geldikleri an kamerada

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... Olay yerine geldikleri an kamerada

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Şüpheli A.Ö. gözaltına alınırken, Erdoğan'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, Erdoğan'ın yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Erdoğan'ın cenazesi İzmir adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Araç içinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... Olay yerine geldikleri an kamerada

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Araç içinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... Olay yerine geldikleri an kamerada

Öte yandan Fehim Can Erdoğan ile A.Ö.'nün aynı araçla olayın yaşandığı yere gelmeleri yer aldı. 

Araç içinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... Olay yerine geldikleri an kamerada

 

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#Cinayet#İzmir#Park

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