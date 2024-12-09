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İzmir'de erkek arkadaşının aracında başından vurulan Eda Kuş toprağa verildi

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#İzmir#Konak#Polis
İzmirde erkek arkadaşının aracında başından vurulan Eda Kuş toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 17:18

İzmir'in Konak ilçesinde eski sevgilisi olduğu öğrenilen kişiyle araç içinde çıkan arbedede tabancayla vurularak ölen Eda Kuş cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Konak ilçesinde yaşanan olayda, 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden E.B. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Şüpheli ifadesinde, eski sevgilisi Eda Kuş ile araçta tartıştıklarını, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti.

Yakınları tarafından teslim alınan Eda Kuş'un cenazesi, Buca ilçesindeki Darul Kura Camii'ne getirildi. Cenazeye talihsiz kadının akrabaları ve arkadaşları katıldı. Genç kadının cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Menderes Yeniköy Mezarlığına götürüldü.

İzmirde erkek arkadaşının aracında başından vurulan Eda Kuş toprağa verildi

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#İzmir#Konak#Polis

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