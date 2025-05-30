Araç direğe çarpıp havada asılı kaldı

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Kaza Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Yatağan’a doğru hareket halinde olan 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile araç direkte asılı halde kaldı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bulunan bir yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.