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Araç direğe çarpıp havada asılı kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Muğla#Muğla
Araç direğe çarpıp havada asılı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 16:00

Muğla-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç trafik ışığının bulunduğu direği devirerek havada asılı kaldı.

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Kaza Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Yatağan’a doğru hareket halinde olan 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı.

Araç direğe çarpıp havada asılı kaldı
Çarpmanın etkisi ile araç direkte asılı halde kaldı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bulunan bir yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Araç direğe çarpıp havada asılı kaldı

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#Trafik Kazası#Muğla#Muğla

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