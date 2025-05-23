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Araç değil sanki mühimmat deposu, motoruna kadar silahla doldurmuşlar

Güncelleme Tarihi:

#Polis Operasyonu#Ruhsatsız Tabanca#Kaçakçılık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 09:22

Motor kısmı başta olmak üzere her yerine silah saklanan araç polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan iki şahıs gözaltına alındı.

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Hatay’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada farklı yerlere saklanmış 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 21 Mayıs günü Erzin ilçesi girişinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Araç değil sanki mühimmat deposu, motoruna kadar silahla doldurmuşlar

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

Polis ekiplerinin detaylı aramasında aracın çeşitli yerlerine saklanmış; 10 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ş.Y. ile M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Aracın motor kısmına saklanan silahların yer aldığı bölümse dikkat çekti. 

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#Polis Operasyonu#Ruhsatsız Tabanca#Kaçakçılık

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