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Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı... O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Otomobil#Güvenlik Kamerası
Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı... O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 13:32

Giresun’da, yolun karşısına geçerken yavaş ilerleyen otomobile yandan çarparak, kendisini kaporta üzerinden yere bırakan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, bindirildiği ambulanstan da inerek uzaklaştı.

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Olay, dün Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen kimliği belirsiz kişi, sürücüsünün yavaş ilerlediği otomobile yandan çarptı. Araç çarpmış gibi kaporta üzerinden kendisini yere bırakan kişiyi görenler, şaşırdı.

Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatanın yanına yaklaştı. Dakikalarca yolda yatan ve alkollü olduğu öne sürülen kişi için sağlık ekibi çağrıldı.

Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı... O anlar kamerada

Ambulansa alınan kişi, kısa süre sonra kendi isteğiyle inerek caddeden uzaklaştı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı... O anlar kamerada

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#Giresun#Otomobil#Güvenlik Kamerası

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