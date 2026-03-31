Araç bagajında gıda terörü: Bunları vatandaşa yedirecekti

#Gıda Güvenliği#Sağlık Riski#Tarihi Geçmiş Ürünler
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 09:32

Antalya'nın Serik ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde 176 kilogram tarihi geçmiş sucuk ele geçirildi. Sucuklar ekipler tarafından imha edildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaptıkları denetimde kapalı kasa bir minibüsün içerisinde son kullanma tarihi geçmiş, küflü ve etiketleri usulsüz olduğu tespit edilen 176 kilo gram sucuk ele geçirdi.

Tarihi geçmiş olan sucuklar jandarma nezaretinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Sucukları satmaya çalışan kişiyle ilgili idari işlem başlatıldı.

TAKSİ BAGAJINDA ET TAŞIDILAR

Samsun'un Atakum ilçesinde ise  bir taksinin bagajında uygunsuz şartlarda et taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, işletmeye ceza uyguladı.

Atakum ilçesinde 28 plakalı bir taksinin bagajındaki etler, buradan geçen bir vatandaşın dikkatini çekti. Etler cep telefonu ile görüntülendi. Şüpheli durumu kayıt altına alan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Belirlenen adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde toplam 152 kilogram ete el koydu. "Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca adli sürecin tamamlanmasının ardından yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanmasının beklendiği öğrenildi.

