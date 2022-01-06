Arabuluculukta yüzde 70 başarı

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Adalet Bakanlığı verilerine göre, arabulucular geçen yıl ihtiyari arabuluculukta yüzde 98, iş uyuşmazlıklarında yüzde 52, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında yüzde 51 başarı sağladı.

10 GÜNDE ÇÖZÜM

Uyuşmazlık dosyaları ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu. Arabuluculuk iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuk hukuk sistemine 14 Kasım 2013’te girdi. Arabuluculuk uygulamalarının başladığı günden bu yana müzakeresi tamamlanan 2 milyon 513 bin 689 dosyadan 1 milyon 736 bin 813’ü çözüme kavuşturuldu. Böylece tüm uygulamada toplam başarı oranı yüzde 69’a ulaştı.