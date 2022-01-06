Arabuluculukta yüzde 70 başarı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Kripto para piyasalarında depremKripto para piyasalarında deprem!#Kripto Para Piyasaları
Kazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi Putinden flaş hamleKazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi! Putin'den flaş hamle#Kazakistan
TOGG dünya sahnesinde Karakaştan çarpıcı yorum... İşte ilk fotoğraflarTOGG dünya sahnesinde! Karakaş'tan çarpıcı yorum... İşte ilk fotoğraflar!#TOGG
Erdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyonErdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyon#Recep Tayyip Erdoğan
Sen neymişsin Emirhan İlkhan Maçın ardından: Şok oldumSen neymişsin Emirhan İlkhan! Maçın ardından: Şok oldum#Beşiktaş
Omikronun freni patladı Her beş testten biri pozitifOmikron'un freni patladı! Her beş testten biri pozitif#Omikron
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
Bilim Kurulundan önemli karar: Karantina süresi güncellendiBilim Kurulu'ndan önemli karar: Karantina süresi güncellendi!#Bilim Kurulu
55 dakikada 40 kilo aldı Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı...55 dakikada 40 kilo aldı! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı...#Tolgahan Sayışman
O iddialara cevap: Yaş benim için şehir efsanesiO iddialara cevap: Yaş benim için şehir efsanesi!#ALEYNA TİLKİ
HABERLERGündem Haberleri

Arabuluculukta yüzde 70 başarı

#Arabuluculuk#Hukuki Uyuşmazlık#Çözüm
Arabuluculukta yüzde 70 başarı

Hukuki uyuşmazlıkların tarafların rızasına dayalı olarak mahkemesiz çözümünü sağlayan arabuluculukla, 2021 yılında 553 bin 625 dosyada, 1 milyon 107 bin 250 kişi el sıkışıp anlaştı. Böylece başarı oranı yüzde 70’e ulaştı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı verilerine göre, arabulucular geçen yıl ihtiyari arabuluculukta yüzde 98, iş uyuşmazlıklarında yüzde 52, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında yüzde 51 başarı sağladı.

10 GÜNDE ÇÖZÜM

Uyuşmazlık dosyaları ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu. Arabuluculuk iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuk hukuk sistemine 14 Kasım 2013’te girdi. Arabuluculuk uygulamalarının başladığı günden bu yana müzakeresi tamamlanan 2 milyon 513 bin 689 dosyadan 1 milyon 736 bin 813’ü çözüme kavuşturuldu. Böylece tüm uygulamada toplam başarı oranı yüzde 69’a ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arabuluculuk#Hukuki Uyuşmazlık#Çözüm

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz