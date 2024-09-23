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Arabuluculukla 4 milyon anlaşma

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#Yılmaz Tunç#Arabuluculuk#Anlaşma
Arabuluculukla 4 milyon anlaşma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Dünyada giderek değer kazanan ve bizim geleneklerimizde de olan arabuluculuk ve uzlaştırma müesseselerinin daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Arabuluculuk yöntemiyle anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı” dedi.

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Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, arabuluculuğun hukuk sistemine 2013 yılında kazandırıldığını ve ilerleyen yıllarda geliştirilerek yaygınlaştırıldığını belirterek, dosyaların dostane şekilde çözüme kavuşturulduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Yargıda özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesiyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Bugün dünyada da giderek değer kazanan ve bizim geleneklerimizde de olan arabuluculuk ve uzlaştırma müesseselerinin daha da geliştirilmesi, bu konudaki farkındalığın daha da artırılması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2013’te hukuk sistemimize giren arabuluculukla bugüne kadar 6 milyonu aşkın uyuşmazlık görüşüldü. Müzakereleri tamamlanan 4 milyonun üzerindeki dosya anlaşmayla sonuçlandı. Dolayısıyla daha barışçıl, daha dostane, daha hızlı sonuca varılan ve daha az masrafla vatandaşlarımızın hakkına kavuştuğu bu sistemi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz.”        

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#Yılmaz Tunç#Arabuluculuk#Anlaşma

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