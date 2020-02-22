Arabuluculuk genişliyor

Adalet Bakanlığı’ndaki ikinci yargı paketi çalışmasına göre, aile ve tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda da arabulucuya başvuru “dava şartı” olarak getirilecek. Aile uyuşmazlıkları önce “mahkeme temelli” çalışacak arabuluculara gidecek; anlaşma sağlanamazsa dava konusu yapılacak. Bu düzenleme ile sayıları çığ gibi büyüyen aile ve tüketici uyuşmazlıklarının da kısa sürede davasız çözümlenmesi hedefleniyor. İkinci yargı paketine gireceği bildirilen bu düzenlemelerin yasalaşmasıyla arabulucuların görev alanı genişletilmiş olacak.

Adalet Bakanlığı’nın alternatif çözüm yolları olarak uygulamaya koyduğu arabuluculuk uygulamasının başarısı ise rakamlara yansıdı.

* Arabuluculuk uygulamasıyla 2013’ten bu yana 1 milyon 254 bin 348 dosyada yüzde 70 oranında başarı sağlandı. 845 bin 79 dosya mahkemeye gitmeden arabulucularda çözüme kavuşturuldu.

* İhtiyari uyuşmazlıklarda 2013’ten bu yana arabulucuya gönderilen 279 bin 15 dosyanın yüzde 97’sinde anlaşmaya ulaşılarak, 255 bin 707 dosya çözümlendi.

* İş uyuşmazlıklarında 2018’den bu yana arabulucuya giden 802 bin 36 dosyanın yüzde 63’ü çözülerek 493 bin 798 dosyada anlaşma sağlandı.

* Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculara yönlendirilen 173 bin 297 dosyanın 95 bin 574’ünde (yüzde 56) anlaşma sağlandı. Binlerce ticari uyuşmazlık ve iş uyuşmazlığı mahkemeye gitmeden süratle çözüme kavuşturuldu.

YARGIDA İŞ YÜKÜ AZALIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün vurgu yaptığı gibi arabuluculuk ve uzlaştırmada kazanılan başarı mahkemelerde yeni iş yükü oluşmasının önüne geçiyor. Bakanlıkta hazırlıkları yapılan yeni düzenlemelerin de yaşama geçmesi sonrası, uzlaşma ve arabuluculukta elde edilen rakamların çok daha yukarılara çıkması bekleniyor.