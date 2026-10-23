Arabulucular İstanbul’da buluşuyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres’in video mesajlarıyla başlayacak konferansın açılış konuşmasını Fidan yapacak. Konferans, bakan düzeyindeki katılımcıların yanı sıra AGİT, İİT ve Körfez İşbirliği Konseyi gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ile farklı coğrafyalardan yaklaşık 200 yetkili, uzman, diplomat, akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcisini bir araya getirecek.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU

Konferansta değişen dünyada arabuluculuk, barış için ortaklıklar, bölgesel örgütlerin rolü, çatışmalarda insani yardım, sahadaki arabuluculuk deneyimleri ve sürdürülebilir barış başlıklarında 7 oturum gerçekleştirilecek. İlki 2012’de düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansları, uluslararası alanda bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân sağlayan üst düzey bir platform niteliği taşıyor. Karadeniz, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Afrika Boynuzu ve Balkanlar başta olmak üzere geniş bir coğrafyada ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve diyaloğun güçlendirilmesi için çaba gösteren Türkiye, Finlandiya ile 24 Eylül 2010’da BM bünyesinde “Barış için Arabuluculuk” girişimini başlatmıştı.