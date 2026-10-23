×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arabulucular İstanbul’da buluşuyor

Güncelleme Tarihi:

#Barış İçin Arabuluculuk#Uluslararası İşbirliği#Diplomasi Ve Uzmanlar
Arabulucular İstanbul’da buluşuyor
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde 23-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek IX. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, “Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk” temasıyla gerçekleştirilecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres’in video mesajlarıyla başlayacak konferansın açılış konuşmasını Fidan yapacak. Konferans, bakan düzeyindeki katılımcıların yanı sıra AGİT, İİT ve Körfez İşbirliği Konseyi gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ile farklı coğrafyalardan yaklaşık 200 yetkili, uzman, diplomat, akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcisini bir araya getirecek.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU

Konferansta değişen dünyada arabuluculuk, barış için ortaklıklar, bölgesel örgütlerin rolü, çatışmalarda insani yardım, sahadaki arabuluculuk deneyimleri ve sürdürülebilir barış başlıklarında 7 oturum gerçekleştirilecek. İlki 2012’de düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansları, uluslararası alanda bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân sağlayan üst düzey bir platform niteliği taşıyor. Karadeniz, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Afrika Boynuzu ve Balkanlar başta olmak üzere geniş bir coğrafyada ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve diyaloğun güçlendirilmesi için çaba gösteren Türkiye, Finlandiya ile 24 Eylül 2010’da BM bünyesinde “Barış için Arabuluculuk” girişimini başlatmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barış İçin Arabuluculuk#Uluslararası İşbirliği#Diplomasi Ve Uzmanlar

BAKMADAN GEÇME!