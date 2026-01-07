‘Arabistanlı Lawrence’ MİT belgelerinde... Bir gün imam bir gün haham

Haberin Devamı

MİT’in internet sitesinde, ‘Özel Koleksiyon’ sekmesindeki ‘Belgeler’ kısmında İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence hakkında hazırlanan tarihi belge yayınlandı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından hazırlanan 23 Eylül 1929 tarihli yazıda önemli bilgilere yer verildi. Büyük Erkân-ı Harbiyye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekâletleri’ne gönderilen ve İngiliz ajanın asker üniformalı fotoğrafının da olduğu yazıda şu detaylar verilmiş:

İNGİLİZ ENTELİCENS SERVİSİ

“Kahire’deki Mason kulübüne Suriye ve Filistin’den gelen mevsuk ve teyit edilmiş malumatı ikinci maddede arz eylerim. İngiliz entelicens servis şeflerinden meşhur casus Miralay Lavrens’in bundan iki ay mukaddem Mısır’da şeyh Aptullah namı müstearile bir müddet bulunduktan sonra Suriye ve Irak’a geçtiği ve geçen ağustos ayı zarfında ansızın Kudüs’e geldiği ve elyevm Sudan’ın Hartum şehrinde bulunduğu anlaşılmıştır.

ZEHİRLİ TELKİNATLAR...

Lavrens’in Kudüs’te olduğu müddette bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve şeyh Aptullah namile ve bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namile (şerif-ağlama duvarı) civarına gelerek Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı vakıtlarda zehirli telkınatta bulunarak heyecan getirdiği ve bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği mevsuku kelam birçok zevatın ifadesiyle teyit edilmiştir.”

MISIR’IN SİNESİNE BAĞDAŞ KURACAK

Tarihi belgede, İngiliz casusun emelleri de tek tek sıralanıyor: “Gerek entelicens servis merkezi ve gerek emperiyalist teşkilat resi karda bulunan amele fırkasının siyasetinden memnun değillerdir. Makdonalt’ın Mısır’dan sonra Filistin’e bir istiklal bahşetmek tasavvurunu mevkii tatbika koymadan Filistin’de bir ihtilal çıkartılarak istiklale layık olmadıkları maksadı istihdaf edilmiştir. Lavrens’in Sudan mıntakasına azimet etmiş olması keyfiyetinin de pek ziyade şayanı dikkat maksatlar ve esrarengiz tertibat ile alakadar olduğu temin edilmektedir. Binaenaleyh entelicens servis teşkilatı bu itilaf projesinin Mısır milletine arz edildiği bu sıralarda Mısır’da karışıklıklar ihdat edip Mısır’ın henüz bu lütfa layık olmadığı isbat edilecek ve bu suretle İngiliz parlamentosunda Makdonalt kabinesini zaif bir mevkie düşürerek evvelce olduğu veçhile Mısır’ın sinesine bağdaş kurup oturacaktır. Mısır’da karışıklıklar ihdas ve tertip için en iyi vasat şimdiki halde Sudan’dır. Sudan’da halihazırda yalnız İngiliz idaresi ve emperiyalist amalile meşbu İngiliz idare adamları ve Sudan’ın daimi bir surette Mısır’la ittisalı bulunduğundan Sudan’da Mısır için pek emin olarak bir suikastın ihzarı ve talim edilmiş ajanların Mısır’a ithal edilip menfi propagandalar ve tahribat yapılması pek basit bir keyfiyettir.”

OSMANLI’YA KARŞI ARAP İSYANI ÇIKARDI

Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Askeri İstihbarat Şubesi’nde görev yapan 1888 doğumlu Thomas Edward Lawrence, özellikle Arap Yarımadası’nda yürüttüğü casusluk faaliyetleriyle ün kazandı. Bölgede Osmanlı Devleti’ne karşı başlatılan Arap isyanının siyasi, taktik ve lojistik açıdan daha sistemli bir hal almasına neden oldu. “Arabistan’ın Lawrence’ı” yakıştırması yapılan ve Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında önemli bir rol üstlenen İngiliz casus, İngiltere’de geçirdiği bir trafik kazası sonucu 19 Mayıs 1935 tarihinde hayatını kaybetti.

SURİYE’DE KADIN BİLE OLMUŞ

Lawrence, espiyonaj faaliyetleri kapsamında Suriye’de roman kadını kılığında bile dolaşmış.

FİLMİ OSCAR ALMIŞTI

Lawrence’ın hayatı, ‘Bilgeliğin Yedi Sütunu’ kitabından 1962 yılında filme uyarlandı. Yönetmenliğini David Lean’in yaptığı, başrolünde usta oyuncu Peter O’Toole’in yer aldığı ‘Lawrence of Arabia’ filmi Oscar aldı.