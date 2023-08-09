Arabistan’dan sıcak hava dalgası geliyor! Prof. Dr. Şen tarih verdi ve uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının İç Anadolu bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BASRA SICAKLARI GÜNEYDOĞU’YU KAVURACAK

Güneydoğu Bölge genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 8 derece üstüne çıkacak. Perşembe günü bazı illerde sıcaklık 45 dereceyi bulacak. Güneye yakın ilçelerde ise 48 derece gibi 'maksimum' değerler görülebilir.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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PROF. DR. ŞEN’DEN SICAK HAVA UYARISI

İki haftadır etkisini sürdüren aşırı sıcaklar kuzey bölgelerinde etkisini kaybetti. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki günler için beklenen hava durumu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

İstanbul’da rüzgar da üşütür gibi oluyor, sabah 21-22 derece idi. 10 11 derecelik düşüşler devam ediyor. Pazar gününe kadar bu şekilde devam edecek. Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz kıyılarına yağmur gelecek. Bugün, Perşembe ve cuma gününe kadar hafif yağışları göreceğiz.

Pazar günü Arabistan’dan sıcak hava dalgası geliyor. Pazar günü Marmara Bölgesine ise bir yağış geliyor. Barajlara çok katkısı olacağına inanmıyorum. Bundan sonra 15 gün önceki gibi aşırı sıcaklar beklenmiyor. Sıcaklıklar ortalama civarında devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1 ay daha sıcaklıklar devam edecek.

Bugün Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar var, İzmir’e kadar. Rüzgar saatte 60 km hıza ulaşabilir.

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Pazar günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44