'Arabistan' sıcakları geliyor! Kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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ARABİSTAN SICAKLARI GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise şu değerlendirmelerde bulundu:

Yağmurlu bir havaya uyandı İstanbul. Yağmur İstanbul’dan doğuya doğru kaymaya başladı, Sakarya, Samsun, Kastamonu civarında etkili olacak. Yağmur Batı Karadeniz bölgesine kaydı.

Pazartesi Marmara ve Karadeniz’de yağışlar olabilir. Kuzey bölgelerde Çanakkale tarafında kuvvetli rüzgar var.

Pazar gününden itibaren Arabistan’dan sıcak hava gelecek. İç Anadolu’da etkili olacak. Ankara, Eskişehir, Konya, Tunceli, Sivas sıcak havadan etkilenecek. İşininiz yoksa pazar, pazartesi, salı dışarı çıkmayın.

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Pazar günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43