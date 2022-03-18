Arabayı kaçırıp ölüme sürdü

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Çarpmanın etkisiyle motor 200 metre ileriye fırlarken, otomobil hurdaya döndü. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille kaçtığı iddia edilmişti. Fakat Saltuk Buğrahan Demir’in dayısı Şakir Kılıç, intihar iddialarını yalanlayarak “İntihar notu yok. Arabayı alıp kaçırmış. Annesi bize haber verdi, biz gidene kadar kaza olmuş” dedi.