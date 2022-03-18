Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Arabayı kaçırıp ölüme sürdü

#Saltuk Buğrahan Demir#Kaza#Ölüm
Arabayı kaçırıp ölüme sürdü

Saltuk Buğrahan Demir (17) yönetimindeki 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil, dün 00.30 sıralarında, İstanbul Kadıköy’de D-100 Karayolu’nun Yenisahra kesimi Ankara istikametinde aşırı süratle bariyerlere çarptı.

Haberin Devamı

Çarpmanın etkisiyle motor 200 metre ileriye fırlarken, otomobil hurdaya döndü. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille kaçtığı iddia edilmişti. Fakat Saltuk Buğrahan Demir’in dayısı Şakir Kılıç, intihar iddialarını yalanlayarak “İntihar notu yok. Arabayı alıp kaçırmış. Annesi bize haber verdi, biz gidene kadar kaza olmuş” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saltuk Buğrahan Demir#Kaza#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna