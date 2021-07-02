Arabadaki bebeği yola düşürdü, üstüne basınca fark etti! Dehşete düşüren görüntü

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Olay, dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Arabada kemeri bağlanmayan bebek yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne, bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

''FARK ETMEMİŞTİ... ÜZERİNDEN GEÇTİ''

İş yerinin önünde yaşanan olayı anlatan Adnan Poyraz, "Sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir kadın kaldırımdan geçmek istedi. Bebek arabasının kelepçelerini bağlamadığı için çocuk yere düştü. Fark etmemişti. Bu nedenle üzerinden geçti. Çocuğu ardından alıp hastaneye götürdü. Çocuğun durumunda bir şey yok" dedi.

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