Arabada maske takmak zorunlu mu? Arabada maske takmama cezası nedir?

Arabada maske takmak zorunlu olup olmadığı ile pek çok vatandaşın kafasındaki soru işareti olmaya devam ediyor. Arabada maske takmanın zorunlu olup olmadığıyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını sorgulamaya başladı. Toplu taşıma araçlarına maskesiz binmek yasak olarak kabul edilirken, pek çok ilde alınan kararlar arasında özel araçlarda maske kullanımı hakkında herhangi bir detay yer almıyor.

Ancak bu kararlar il bazlı alındığı için yaşadığınız ilin valilik internet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 13 Nisan tarihinde alınan kararlar şu şekildeydi;

Kurul, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13 Nisan Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren il dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, özel halk otobüsleri, minibüsler, Ankaray, Başkentray, metro vb.) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere ayrıca şu kararlar alındı:

"Maske kullanılmasının zorunlu tutulması, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanması, toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50'si kadar yolcu alınması, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulması, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirler alınması. gerekmektedir."

Kurulun kararlarına aykırı hareket edenlere, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve diğer mevzuatın öngördüğü cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.