Arabada bırakılan 1,5 yaşındaki bebek için vatandaşlar seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, 1.5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı annesi, bir akrabasıyla birlikte kapısı kilitli otomobilde yalnız bıraktı. Adı açıklanmayan anne, muayene olmak için beraberindeki akrabasıyla birlikte yolun karşısında bulunan Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne gitti. Ancak çocuk korkuyla ağlamaya başladı.

Çocuğu fark eden vatandaşlar, otomobilin camını açmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı. Sıcak hava nedeniyle aşırı terlediği görülen ve sürekli ağlayan çocuğu, vatandaşlar su içirip, yüzünü yıkayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra gelen ve çocuğun akrabası olduğunu söyleyen bir kişi, Faruk Aydoğan'ı alıp, hastanedeki annesinin yanına götürdü.

Çocuğu kurtaran vatandaşlardan Umut Satı, eşiyle hastaneye giderken ağlama sesini duyup, duruma müdahale ettiklerini anlattı.