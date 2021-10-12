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'Araba canavar gibi' dediler, hayatının şokunu yaşadı! Gerçek oto tamircisinde ortaya çıktı

#İstanbul#Sultangazi#Hanefi Sağlam

İstanbul Sultangazi'de arkadaşına ait otomobili satın alan Hanefi Sağlam, satış işlemleri öncesi bir ekspertiz firmasına götürdü. Ekspertiz firmasında otomobilin herhangi bir kusuru bulunmadığına dair rapor verildiği iddia edildi. Ancak Sağlam'ın otomobili Sakarya'ya giderken yolda kaldı. Çekici ile otomobili bir oto tamircisine götüren Sağlam, hayatının şokunu yaşadı. Sağlam, ''Ekspertiz firmasında aracın herhangi bir hasarının bulunmadığı söylendi. Hatta 'Araba canavar gibi' dediler. Şu an aracın 20 bin TL'ye yakın masrafı var'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Sultangazi'de esnaflık yapan Hanefi Sağlam, yakın arkadaşının ağabeyine ait 2014 model otomobili geçtiğimiz ay satın almak istedi. Fiyatta anlaşan ikili, noter satış işlemleri öncesi otomobili Sanko Sanayi Sitesi'nde bulunan bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada iddiaya göre, otomobili inceleyen firma görevlileri herhangi bir kusurun bulunmadığına dair rapor tuttu.

Araba canavar gibi dediler, hayatının şokunu yaşadı Gerçek oto tamircisinde ortaya çıktı

Aracı satın alan Hanefi Sağlam, ertesi gün Sakarya'ya gitmek için yola çıktı. Sağlam'ın yeni aldığı otomobil, Sultanbeyli civarlarında arızalanınca yolda kaldı. Çekici ile otomobili bir oto tamircisine götüren Sağlam, hayatının şokunu yaşadı. Otomobilin motorunun kusurlu olduğu ortaya çıktı.

Araba canavar gibi dediler, hayatının şokunu yaşadı Gerçek oto tamircisinde ortaya çıktı

"BANA 'ARABA CANAVAR GİBİ' DEDİLER"

Yaşananları anlatan Hanefi Sağlam, "Bir arkadaşımızla anlaşıp aracı satın aldım. İkimizde araçlardan çok iyi anlamadığımız için bir ekspertiz firmasına götürdük. Bize burada aracın herhangi bir hasarının bulunmadığı söylendi. Hatta 'Araba canavar gibi' dediler. Sadece aracın klima gazında bir sorun olduğunu söylediler. Bunun üzerine ben aracı satın alarak bütün bakımlarını yaptım. Klima gazını yaptırdığım oto tamirci ustası, aracın motor yaktığını bize söyledi. Bizde ekspertiz raporu olduğu için ustayı kaale almadık. Rapora güvendiğimiz için başka bir yere gösterme ihtiyacı duymadık. Ertesi gün yola çıktım ve maalesef yolda kaldım. Tamir için götürdüğümüz ustalar, aracın motor yaktığını ve bunun yeni bir sorun olmadığını söylediler. Maalesef ekspertiz firması bu sorunu görmemiş. Otomobili satın aldığım kişi ile de görüştüm. Zaten o da benim gibi anlamadığı için ekspertiz firmasına gitmiştik. O da bunu öne sürerek ekspertiz firmasına gittiğimizi söylüyor. O da benim gibi mağdur oldu. Kendisi masrafı yarı yarıya karşılayalım diyor, ama ekspertiz firması hatasını kabul edip uzlaşmaya yanaşmıyor. Bana 'Biz o an bakarız. Sizleri göndeririz'. Oysa doğru dürüst bakmış olsalardı ben bugün mağdur olmazdım. Ekspertiz firması ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Uzlaşmak istememize rağmen, 'Bizim 50-60 tane avukatının var. 360 tane şubemiz var. Herhangi bir şey yapamazsınız. Gidin aracınızı kendiniz yapın' diyorlar. Şu an aracın 20 bin TL'ye yakın masrafı var. Aracım şu anda oto tamircisinde, motoru ise serviste maddi ve manevi olarak zarara uğradım" dedi.

Araba canavar gibi dediler, hayatının şokunu yaşadı Gerçek oto tamircisinde ortaya çıktı

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#İstanbul#Sultangazi#Hanefi Sağlam