Ara tatiller kalkıyor mu

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini açıkladı. Sözlerine ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirterek devam eden Bakan Tekin, “Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılki ara tatili gördükten sonra değerlendirme yaparız” dedi.

BU YIL ARA TATİL VAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nda her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, şunları söyledi:

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“Attığımız her adım ilgili daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler mutlu ise biz de uygulamaya devam ederiz. Ancak herhangi bir eleştiri ya da eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm getirilebilir. Bu konudaki kişisel kanaatim ara tatillerin Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabileceği yönünde. Fakat şu an gündemimizde ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok” diye konuştu. Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili detayların henüz belli olmadığını ve düzenleme hakkında bu aşamada herhangi bir açıklama yapılmayacağı bilgisini paylaştı. (Eğitim SERVİSİ)

OKULLARI EN FAZLA TATİL YAPAN ÜLKEYİZ

Türkiye’de ilk kez 2019’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde başlatılan ara tatil uygulaması şimdi tartışılıyor. Zamanın bakanı Ziya Selçuk, ara tatil kararında en önemli etkenin ‘verimlilik’ olduğunu belirterek, “Türkiye’de 13 haftalık yaz tatili süresi var. Bu süre çok uzun ve ‘yaz tatili unutması’ dediğimiz faktörün ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

VERİMLİLİK TARTIŞMASI

Eğitimde verimliliği arttırmak için 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasını, nisan ve kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak planladık. Bilimsel araştırmalar, öğrencilerin belirli dönemlerde öğretim faaliyetlerine ara vermelerinin eğitimde verimliliği arttırdığını ve öğrenmeyi kolaylaştırdığını söylüyor” demişti.

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Günümüzde ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatilleri, eğitimin verimliliğine etkisinin tartışmalı hale geldiği düşüncesiyle masaya yatırmış olmalı. Türkiye’de MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerekiyor.

BAYRAMLAR DA EKLENİNCE

Ancak, uzun dini bayramlar, resmi bayramlar, kar yağışı, deprem, sel gibi nedenlerle eğitim hep kesintiye uğruyor ve bu 180 gün pek tutturulamıyor. Diğer yandaneğitimciler, uzun yaz tatilinin öğrencilerde öğrenme kayıplarına yol açtığını da sık sık dile getirmişti. Genel olarak baktığımızda Türkiye’de öğrencilerin eğitim aldıkları gün sayısı çoğu zaman 180’in altında kalırken eğitime önem veren diğer bazı ülkelerde okulların açık olduğu gün sayısının bizden fazla olduğunu görüyoruz. Güney Kore’de okulların açık olduğu gün sayısı 220’ye ulaşırken, Japonya’da 210, İngiltere, Almanya, Finlandiya’da 190 günü buluyor.

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TURİZMCİLER ÜZÜLÜR ANNE BABALAR SEVİNİR

- Eğer gelecek yıl ara tatiller kalkarsa kuşkusuz bunaen çok sevinen çalışan anne babalar olur. Çünkü bu dönemlerde çocuklarının bakımı için farklı formül arayışlarından artık yorulmuşlardı. Ancak, son dört yıldır kasım ve nisan aylarında yapılan ara tatil nedeniyle turizm sektörünün de yüzü gülüyordu. Ailelerin yanı sıra öğretmenler de tatil yaptığı için bu dönemde özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde önemli bir turizm hareketliliği yaşanıyordu. (Nuran ÇAKMAKÇI)