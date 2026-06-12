Ara tatile devam

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 9. Toplantısı için bulunduğu Kazakistan’dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, yeni akademik takvimin kısa süre içinde yayımlanacağını belirterek, “Önümüzdeki yıl birinci yarıyılda ara tatil yapacağız. İkinci yarıyıldaki ara tatil dönemi ise Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk geliyor” dedi. Bakanlık kaynakları da önümüzdeki yıl ara tatillerden birinin bayrama denk geleceği için ara tatil uygulamasının devam edeceğini, ara tatillerin durumuyla ilgili alınmış bir karar olmadığını söyledi.