×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ara tatilde trenlere 24 bin ek kapasite

Güncelleme Tarihi:

#Ulaştırma#Demiryolu#YHT Seferleri
Ara tatilde trenlere 24 bin ek kapasite
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 07:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ara tatilde artan yolcu talebine demiryolunda güçlü bir yanıt veriyoruz. Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik ek kapasite sağlıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: “Ara tatilde artan yolcu talebine demiryolunda güçlü bir yanıt veriyoruz. Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik ek kapasite sağlıyoruz.

Bu kapsamda, özellikle yoğun talep gören Ankara-İstanbul hattında 8 ek YHT seferi planladık. Böylece 3 bin 864 vatandaşımız daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Sadece yüksek hızlı trenlerde değil, anahat ve bölgesel trenlerimizde de kapasiteyi artırıyoruz.

Toplam 408 vagon ilavesiyle 20 bin 160 kişilik ek koltuk sunuyoruz. 16 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında devreye alacağımız bu planlamalarla hem yüksek hızlı hem de konvansiyonel hatlarımızda tatil yoğunluğunu sorunsuz yöneteceğiz.”

Gözden KaçmasınSuçiçeği geri mi döndü… Uzmanlar: Mutlaka 2 doz aşı yapılmalıSuçiçeği geri mi döndü… Uzmanlar: Mutlaka 2 doz aşı yapılmalıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulaştırma#Demiryolu#YHT Seferleri

BAKMADAN GEÇME!