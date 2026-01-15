Ara tatilde trenlere 24 bin ek kapasite

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: “Ara tatilde artan yolcu talebine demiryolunda güçlü bir yanıt veriyoruz. Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik ek kapasite sağlıyoruz.

Bu kapsamda, özellikle yoğun talep gören Ankara-İstanbul hattında 8 ek YHT seferi planladık. Böylece 3 bin 864 vatandaşımız daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Sadece yüksek hızlı trenlerde değil, anahat ve bölgesel trenlerimizde de kapasiteyi artırıyoruz.

Toplam 408 vagon ilavesiyle 20 bin 160 kişilik ek koltuk sunuyoruz. 16 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında devreye alacağımız bu planlamalarla hem yüksek hızlı hem de konvansiyonel hatlarımızda tatil yoğunluğunu sorunsuz yöneteceğiz.”