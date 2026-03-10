Ara tatilde seminerler çevrimiçi

Haberin Devamı

24 TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tekin, ara tatil haftasının Ramazan Bayramı ile örtüşmesi nedeniyle öğretmen seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını söyledi.

TAMAMEN TEKNİK ZORUNLULUK

Okullarda ara tatillerin kaldırıldığı yönündeki iddialara da değinen Bakan Tekin, böyle bir kararın söz konusu olmadığını vurguladı. Eğitim mevzuatına göre öğrencilerin bir eğitim öğretim yılında toplam 180 iş günü okula devam etmesi gerektiğini hatırlatan Tekin, eğitim takviminin bu süre esas alınarak hazırlandığını ifade etti. Tekin, bazı yıllarda Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı tatillerinin aynı eğitim öğretim dönemine denk gelebildiğini belirterek, her iki bayramda da dokuzar günlük tatil olması durumunda bunun takvim planlamasında teknik bir zorunluluk doğurduğunu söyledi.

Haberin Devamı

ŞİDDETLE TOPYEKÛN MÜCADELE

Bakan Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmesinde ise sorunun yalnızca eğitim kurumlarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Şiddet olaylarında sosyal medya, dijital mecralar ve toplumsal faktörlerin de etkili olduğunu dile getiren Tekin, “Dünyanın her tarafında şiddet eylemlerinin yaygınlaştığı bir dönemi görüyoruz. Bunun içerisinde sosyal medya, dijital mecralar, aileler, sanal bahisten kumara bir sürü sebep olabilir. Sadece öğrencilerin öğretmene yönelik şiddeti olarak değil, genel anlamda topyekûn bir mücadele alanı oluşturmak gerekiyor. Bize düşen kısımda, karşısındakiyle ilişkiye geçerken onun temel hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, hoşgörü gösteren, değerlerine bağlı, temel hak ve hürriyetleri noktasında saygılı bireyler yetiştirecek müfredatımızın içerisine hususlar koyduk” dedi.

ÖZEL OKULLARA DENETİM

Özel okul tercihinin tamamen velilerin kararı olduğunu belirten Bakan Tekin, MEB’in eğitim, kırtasiye, kıyafet ve yemek ücretlerinde fahiş artışlara karşı denetim mekanizmalarını sürdürdüğünü söyledi. Tekin, 100 öğrenciden yaklaşık 8’inin özel okullarda eğitim gördüğünü ifade etti.

Haberin Devamı

ARA TATİL BAYRAMLA BİRLEŞİYOR

İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar. Ara tatil bu yıl 20 Mart’ta başlayan Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor.