Ara tatilde DYK kursu var mı?
Ara tatilde DYK kursu olacak mı sorusu, Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvuruda bulunan ve eğitim almayı sürdüren öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, birçok kişiyi yakından ilgilendiren ara tatilde DYK kursu olacak mı? İşte, o konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgiler
Ara tatilde DYK kursu hakkında açıklama yapan MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında önemli değişiklikleri yönerge değişikliği ile duyurdu. Yönerge değişikliğinde öne çıkanlar şu şekilde:
1-) DYK bundan böyle ilköğretim 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıflar ve mezunlara yönelik açılacak.
2-) İlköğretim 5 ve 6. sınıflar ile ortaöğretim 9 ve 10. sınıflara DYK açılamayacak.
3-) Zorunlu haller dışında kursların, ilköğretimde hafta içi, ortaöğretimde hafta sonu yapılması esas olacak.
4-) Kurslarda açılacak dersler, 7,8,11 ve 12. sınıflar ile örgün ve açıköğretim mezunlarına yönelik, bu yönerge kapsamında Bakanlıkça hazırlanan kılavuzla belirlenen derslerle sınırlı olacak.
5-) Yarıyıl tatilinde kurs yapılabilecekken ara tatillerde yapılamayacak.
6-) Sınıflardaki öğrenci sayısı 10-24 arasında olacak. Bazı durumlarda bu sayı 5'e kadar düşebilecek.
7-) Yönergede belirlenen dersler dışında kurs açılamayacak.
8-) Her okulda nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.
9-) Kurslar yılda en az 2 defa denetlenecek.
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