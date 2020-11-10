Ara tatilde DYK kursu var mı?

Ara tatilde DYK kursu hakkında açıklama yapan MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında önemli değişiklikleri yönerge değişikliği ile duyurdu. Yönerge değişikliğinde öne çıkanlar şu şekilde:

1-) DYK bundan böyle ilköğretim 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim 11 ve 12. sınıflar ve mezunlara yönelik açılacak.

2-) İlköğretim 5 ve 6. sınıflar ile ortaöğretim 9 ve 10. sınıflara DYK açılamayacak.

3-) Zorunlu haller dışında kursların, ilköğretimde hafta içi, ortaöğretimde hafta sonu yapılması esas olacak.

4-) Kurslarda açılacak dersler, 7,8,11 ve 12. sınıflar ile örgün ve açıköğretim mezunlarına yönelik, bu yönerge kapsamında Bakanlıkça hazırlanan kılavuzla belirlenen derslerle sınırlı olacak.

5-) Yarıyıl tatilinde kurs yapılabilecekken ara tatillerde yapılamayacak.

6-) Sınıflardaki öğrenci sayısı 10-24 arasında olacak. Bazı durumlarda bu sayı 5'e kadar düşebilecek.

7-) Yönergede belirlenen dersler dışında kurs açılamayacak.

8-) Her okulda nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.

9-) Kurslar yılda en az 2 defa denetlenecek.