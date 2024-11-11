Ara tatilde beslenme düzeni bozulmamalı

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Özellikle seyahate gidecek ailelerin, bunlara çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Elif Karacanoğlu, beslenme ipuçları verdi. Ev düzeninden uzaklaştıkça, dışarıda yenen yemeklerle, şekerli ve paketli gıda tüketiminin artabileceğini belirten fonksiyonel tıp diyetisyeni Karacanoğlu, “Bu nedenle kilo almaları ve bağışıklıklarının düşmesi söz konusu olabilir” diyor. Okul çağı çocuklarının ara tatilde sağlıklı beslenmeleri için tavsiyeleri şöyle:

- Ana öğünleri atlamayın. Okula giderken yaptığınız gibi kahvaltı, öğle, akşam yemekleri devam edilmeli.

- Ana öğünlerde dışarıdaysanız, iyi pişmiş et ve sebzeden oluşan menüler sipariş edilebilir. Salatalı menüler bağırsak enfeksiyonları için riskli olabilir.

- Ara öğünlerde 2 avuç büyüklüğünde meyve tüketmeleri hedeflenebilir. Çocukların yeteri kadar meyve tüketmeleri, diğer öğünde çok yemesini ve kilo almasını engellemeyi sağlayacaktır. Kuru meyve veya elma, muz gibi taşınması kolay meyveler tercih edilebilir.

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- 1 avuç kuruyemiş tüketmeleri, iyi yağlardan zengin bir beslenme sağlayacağı için, daha uzun süre tok kalmalarına yardım edecektir.

- Havaların soğumasına rağmen, dışarıda vakit geçirmeleri, enerji harcamalarını artıracaktır. Böylece iştahlarına olumlu etkide bulunacak ve daha rahat bir uyku düzenine yardımcı olacaktır.

- Okula giderken belirli bir fiziksel aktivitesi olan çocukların, tamamen evde ve hareketsiz olması, kilo almalarına yol açabilir. Gün içinde yürüyüş, futbol, basketbol gibi oyunlar veya bisiklet sürmek planlanabilir.

m Uyku düzenini korumalı. Okula gittiği dönemde erken yatıp, erken kalkan çocuğun, tatilde aniden gece geç yatmaya başlaması yapılan en büyük hatalardan. Bu durum büyüme hormonundan daha az faydalanmalarına yol açacaktır. Gece geç saatlerde beslenme ise başka bir olumsuz tarafı olarak sayılabilir.