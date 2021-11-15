Ara tatil uzatılacak mı? Önemli detaylar

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Ara tatil uzatılacak iddiası, geçtiğ yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sosyal medyada bazı öğrencilerin ileri sürdüğü ara tatil uzatılacak iddiaları üzerine internet üzerinden araştırılan ara tatil uzatılacak mı sorusu, merak uyandırmaya başladı. Peki, ara tatil uzatılacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ARA TATİL UZATILACAK MI?

Ara tatil, 13 Kasım 2021 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Bu tarihlerin uzatılması konusunda herhangi bir ihtimal bulunmuyor.

ÖĞRENCİLER SABIRLA KARŞILANMALI

6 Eylül’den 13 Kasım’a kadar tam zamanlı ve yüz yüze olarak sürdürülen öğretim sürecinde öğretmenler ve öğrenciler yoğun biçimde çalıştılar. Okuldan uzak kaldıkları dönemde eksik olduğunu düşündükleri konulara daha ayrıntılı biçimde yer verdiler. Zorlandıkları konuların üzerinde durularak açıkların kapatılmasına yönelik telafi çalışmaları yapıldı. Yüz yüze eğitimin başlamasından itibaren öğretmenler ve öğrenciler çok yoğun bir çaba gösterdiler ve yoruldular. İşte başlayan bu ara tatilde öğrenciler kısa bir mola vererek biraz dinlenmeliler ki okula tekrar döndüklerinde çalışmalarını aynı tempo ile kaldıkları yerden sürdürebilsinler. Bu dinlenme molasında veliler de öğrencileri biraz anlayışla karşılamalı, sabırlı ve duyarlı davranarak çalışmaları konusunda onları zorlamamalıdır.

MUTLU BİREYLER REFAH BİR ÜLKE İÇİN GEREKLİ

Yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler büyük bir özveri ile tedbirlere uydular. Bu sürecin başarılı bir biçimde yürütülebilmesi, ilgili tüm tarafların işbirliği halinde sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesine bağlıdır. Herkes üzerine düşeni yerine getirdiğinde sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler ile sağlıklı, gelişmiş ve refah bir ülkenin olması kaçınılmazdır.



Sonuç olarak; çocuklarımız geleceğimizdir. Eğitimciler ve öğretmenler her zaman onların sağlıklı, mutlu ve başarılı olmalarını destekliyoruz. Bugünün çocuklarının ilgi, ihtiyaç ve duygu dünyaları bizim çocukluğumuzdan oldukça farklıdır. Onlar bugünün çocukları… Çok daha hızlı ve etkili düşünebilen, bilgilere hızlı ulaşabilen, teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen ve kendini ifade edebilen bireylerdir. Onları anladığımızı onlara hissettirerek, gereken desteği verdiğde sağlıklı ve başarılı nesillerin yetişmesine yardımcı olabiliriz.