Ara tatil ne zaman başlıyor? İkinci ara tatil hangi tarihte? MEB 2019 2020 eğitim öğretim takvimi

Bu sene ilk kez uygulamaya konulan ara tatil dönemlerinin ilki kasım ayında gerçekleşti. İlk ara tatil dönemi ve 15 tatili geride bırakan öğrenciler, şimdi ikinci dönem içinde yapılacak olan nisan ara tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. Özellikle tatil planlarına yöne verecek olan veliler de ara tatilin hangi tarihte başlayacağını MEB'in iş takvimine göre araştırıyor. İşte, ikinci ara tatil ne zaman sorusunun yanıtını merak edenler için ayrıntılı bilgiler.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE "DİJİTAL" DÖNÜŞÜM DÖNEMİ

Millî Eğitim Bakanlığı, 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırma amacı doğrultusunda öğretmenlere yönelik mesleki eğitimde dijital dönüşüm atağı gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

Bu kapsamda, aralarında Google, Cisco, Microsoft, Autodesk gibi uluslararası şirketlerle teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bir dizi iş birliği anlaşması yapıldı.



Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlere yönelik başlattıkları dijital içerikli mesleki gelişim programlarına ilişkin bilgi verdi.



21. yüzyıl becerileri arasında gösterilen algoritmik düşünme becerisinin, bir işlemi tamamlamak veya bir problemi çözmek için oluşturulan sistematik ve ayrıntılı işlemler bütünü olarak tanımlandığını anlatan Boyacı, bu beceri alanının okul öncesinden yükseköğretime kadar alınabileceğini ifade etti.



Bakanlık olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Boyacı, öğrencilere 21. yüzyılın temel becerilerini kazandırabilmek için öğretmenlerin yetkinliklerinin artırılması gerektiğine dikkati çekti.



Google, Microsoft, Cisco, Autodesk ile öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı hazırlandığını, Oracle ile iş birliği hazırlık sürecinin sürdüğünü bildiren Boyacı, bu eğitimlerin online ve yüz yüze olmak üzere 30-80 saat arasında değişen programlar olduğunu anlattı.



"20 bin öğretmen bu alanda eğitim alacak"

Uluslararası bilişim ve teknoloji şirketleriyle yapılan protokollerle, önce bilişim ve tasarım öğretmenlerine, sonrasında da tüm öğretmenlere yazılım eğitimlerinin verileceğini aktaran Boyacı, bu kapsamda Google ile algoritmik bilgi işlemsel düşünme, otomasyon, robotik, algoritma süreçlerine ilişkin imzalanan protokol kapsamında 2020 yılı içinde 20 bin öğretmenin bu alanda eğitim alacağını duyurdu.



Microsoft ile yapılan iş birliği ile öğretmenlere Java ve C++ programlama dilleri ile nesne tabanlı programlama becerisi kazandırılması üzerine uluslarası akredite bir sertifika programının yürütüldüğünü belirten Boyacı, bu eğitimlere 3 ayda 11 bin öğretmenin katıldığını söyledi.



Boyacı, Cisco ile imzalanan protokol ile 7 bin öğretmenin Python programlama dili, siber güvenlik ve nesnelerin interneti konularında eğitim aldığını aktaran Boyacı, Oracle ile veri tabanları yönetimi ve Java konularında eğitimler için iş birliği hazırlık sürecinin de sürdüğünü belirtti.



Öğrenciler de üretim yapacak

Stanford Üniversitesi ile de bir iş birliği yaptıklarını ve öğretmenlerin sınıf içerisindeki her düzeydeki öğrenciye yönelik yenilikçi tasarım ve üretime yönelik mesleki gelişim etkinlik kitabının da tamamlandığını kaydeden Boyacı, "Mesleki gelişim eğitimleri, nisan ayı içinde başlatılacak. Bu çalışmayla, yenilikçi tasarım ve üretim, geleneksel yöntem ve tekniklerle birleştirilerek bilişim platformlarında öğrenciler tarafından da üretilebilir hale gelecek." bilgisini verdi.