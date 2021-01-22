Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 2021 ara tatili hakkında bilgi

TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim bugün sona erecek ve yaklaşık 18 milyon öğrenci 3 hafta sürecek yarıyıl tatiline başlayacak. Öte yandan ara tatil hakkında da karar verildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat'ta uygulanacak.

Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınav ve 26-27 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların içeriğinde değişiklik olmayacak, öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacak.

Bakanlık ayrıca şubat ve mart aylarındaki açık öğretim okulları sınavlarını çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.

Öte yandan, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak.