×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ara tatil kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#Ara Tatil#Okul Tatilleri
Ara tatil kaldırılacak mı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 21:26

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Ara tatil kaldırılacak mı?" sorusuna ise Bakan Tekin, "Her bir tatilden sonra çocukların sürece adapte olmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtadı. 

Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'de toplam iş günü sayısı itibari ile genel ortalamanın çok altında değil. Ama çok daha fazla ders günü olan ülkeler var. Her bir tatilden sonra çocukların tekrar sürece adapte olmaları, tekrar eğitim öğretim ortamına ısınmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her tarafında tartışılıyor. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu ara tatillerin ardından okullarda adaptasyon sürecine dair, öğrenme süreçlerinin kesintiye uğradığına dair birçok eleştiri var. Her ülke kendi koşullarına göre tedbirlerini almış durumda. Temel eğitim çağındaki öğrencilerin öğrenme kayıplarının olduğuna dair eleştiriler var. Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Tekin#Ara Tatil#Okul Tatilleri

BAKMADAN GEÇME!