Ara tatil bugün başlıyor... Verimli tatil için 20 adım

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ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Ulu ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Adem Doğan’a öğrencilerin ve ebeveynlerin ara tatili verimli geçirmek için neler yapması gerektiğini sorduk. İşte önerileri:

TATİLİ BERABER PLANLAYIN

1- Çocuğunuza tatilde ne yapmak istediğini sorun. Birlikte bir plan hazırlayın. Ama her günü etkinlikle doldurmayın; dinlenmeye ve çocuğun kendi seçtiği şeylerle ilgilenmesine de zaman bırakın.

2- Uyku ve öğün düzenini gözetin. Tatilde saatler biraz değişebilir; yine de günlük düzenin okul günlerinden çok uzaklaşmamasına çalışın.

3- Her gün biraz hareket edin. Birliktey ürüyüşe çıkın, parkta oyun oynayın veya açık havada bol bol vakit geçirin.

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4- Yeni bir spor deneyin. Çocuğun daha önce denemediği bir spor, belki de yeni bir uğraş edinmesinin ilk adımı olur.

5- Bisiklete binin. Ya da başka bir açık hava etkinliği seçin.

6- Ekran süresini birlikte planlayın. Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon kullanımına ilişkin anlaşılır sınırlar koyun.

7- Birlikte kitap seçin. Okuma zamanını keyifli bir etkinlik olarak planlayın.

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OYUN OYNAYIN

8- Sesli okuma zamanları oluşturun. Okumayı yeni öğrenen çocuklarla her gün kısa süre sesli okuma yapın.

9- Tabelalar, etiketler oyununuz olsun. Tabelaları, ürün ambalajlarını, kitap başlıklarını veya kısa notları birlikte okuyun. Çocuğunuzun doğru okuyup okumadığını sınamak yerine kelimeler üzerine sohbet edin.

10- Hikâyeleri birlikte okuyun. Çocuğunuzdan hikâyeye kendi sonunu eklemesini isteyin.

11- Matematiği günlük yaşama taşıyın. Yemek hazırlarken malzemeleri sayın, tarifteki ölçüleri karşılaştırın veya alışverişte fiyatlara bakın.

12- Bir yere giderken yolculuğun ne kadar süreceğini tahmin edin, uzaklığı ölçün. Çocuğunuzdan saatleri, mesafeleri ve geçen süreyi bulmasını isteyin.

13- Kutu oyunları oynayın. Puan toplama, zar atma veya hamle sırası bekleme gibi kuralları olan oyunlar seçin.

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AÇIKHAVAYA ÇIKIN

14- Bir yapboz ya da elişi tamamlayın. Çocuğunuzun ilgisine göre yapboz, çizim veya basit bir tasarım etkinliği seçin.

15- Doğayı tanıyın. Park, sahil, orman veya yakın çevredeki bir açık alana gidin. Gördüğünüz bitkiler, hayvanlar ve mevsim değişiklikleri üzerine konuşun.

16- Yaşadığınız yeri keşfedin. Daha önce gitmediğiniz bir semti, tarihi yapıyı veya kentin önemli noktalarından birini ziyaret edin.

17- Kütüphane, müze veya sergiye uğrayın. Çocuğunuzun ilgisini çeken bir yer seçin.

DEĞERLENDİRME YAPIN

18- Birlikte yemek hazırlayın. Çocuğunuzun yaşına göre, malzemeleri seçmesine, karıştırmasına veya sofrayı hazırlamasına izin verin.

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19- Ailece ya da arkadaşlarla etkinlik yapın. Birlikte müzik dinleyin, oyun oynayın veya yakınlarınızla buluşun.

20- Tatilin sonunda neler yaptığınızı konuşun. En çok hangi etkinlikten keyif aldığını ve neyi yeniden yapmak istediğini sorun. Bu adım onun ilgi alanlarını fark etmenize yardımcı olur.

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2026-2027 TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Ders başı: 23 Kasım 2026 Pazartesi

Yarıyıl tatili:25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili:8-12 Mart 2027

Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027