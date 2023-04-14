Ara tatil başlıyor... Gezin eğlenin dinlenin...

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BU bahar döneminde ara tatil hem ulusal hem de dini bayram sevinci ile geçecek. Bugün okulların kapanması ile başlayan tatil haftası 21-23 Nisan tarihleri arasındaki üç günlük Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayacak. Ardından 24 Nisan’da yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen tekrar ders başı yapacak.

ÇİFTE BAYRAM

Ara tatilde hem öğrencileri hem de velileri birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler bekliyor. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez de velilere, “Tatilde çocukların okulu özlemesine fırsat verin” diyor. Sökmez’in ara tatilin verimli geçmesi için hem velilere hem de öğrencilere önerileri şöyle:

1 DERSLERİ UNUTUN: Gerçekten dinlenmeden yeniden derslere dönmek, kısa sürede başarılı sonuçlar veriyor gibi görünse de uzun süreçte çocuklarda tükenmişliğe ve okula karşı ilgisizliğe neden olabiliyor. Bu yüzden lütfen tatilde akademik beklentilere ara verin.

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2 OKULU ÖZLEYİN: Okulu ve dersleri gündeme getirmeyin. Hatta okul arkadaşlarıyla görüşmelerini de erteleyin. Bırakın çocuğunuz okulu dersler, ödevler ve arkadaşları ile bir bütün olarak algılayıp özlesin.

3 GEZİLERE ÇIKIN: Yapacağınız seyahat veya küçük gezilerde çocuğunuzun keyif almasını önceliklendirin. Onu yaşına ve ilgisine uygun olmayan yerlere götürüp sonra da neden sıkıldığını sorgulamayın. İlgisini çekmeyen yerlerde telefona gömüldü diye onu suçlayamazsınız.

4 EKRANA DALMAYIN: Tatilde siz iş yaparken çocuğunuzun telefon ya da bilgisayarla meşgul olması hayatı kolaylaştırıyor olabilir. Ama bu süreçte çocuğunuzun bilgisayar, tablet ya da cep telefonu kullanımını belli saatlerle sınırlandırmalısınız. Bu sınırları lise çağındaki çocuğunuzla konuşup birlikte belirleyebilirsiniz.

5 BİR KİTAP BİR FİLM: Ara tatile girerken hem kendinize hem de çocuğunuza birer kitap alın. Siz okuyarak rol model olun. Ama kitap okuması için ısrarcı olmayın. Evde ya da sinemada film etkinliği yapın. Patlamış mısırın kokusu güzel bir anı oluşması için yardımcı olacaktır.