Ara sınıf nedir? Ara sınıf KYK yurt başvurusu ile gündeme geldi

Ara sınıf, üniversiteye geçtiğimiz yıl başlamış ve bu yıl bir üst sınıfa atlamış olan öğrencileri ifade etmektedir. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim alan ara sınıf öğrencilerinin yurt başvurusu yapamaması dolayısıyla bu yıl tanınan başvuru hakkı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerle birlikte alınmış olacak. YURTKUR tarafından yapılan ara sınıf duyurusu şu şekildeydi;

"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59’a kadar başvurularını yapabilecek."

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