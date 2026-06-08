Ara seçimin galibi Cumhur İttifakı

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Belde statüsü kazanan Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu; Gümüşhane’ye bağlı Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, yurdun çeşitli bölgelerinde de 362 mahallede muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için dün sandıklar kuruldu.

Oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Seçimlere ilgi yoğun oldu. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Toplam 10 bin 713 seçmen sandık başına gitti. Beldelerdeki ara seçimlere 27 siyasi parti katıldı.

4 AK PARTİ, 1 MHP, 1 CHP

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Tokat’ın Bağtaşı beldesinde 722 oy alan AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Yolüstü beldesinde 911 oy alan AK Parti adayı Mustafa Altın, Kuşçu beldesinde 373 oy alan MHP adayı Hikmet Temizel, Çevrecik’te ise 877 oy alan CHP’nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığını kazandı. Gümüşhane’nin Tekke beldesindeki seçimde de AK Parti’nin adayı Kemalettin Aydın seçimi kazandı. Nevşehir’in Mustafapaşa beldesinde de AK Parti’nin adayı Mustafa Özer 876 oy alarak belediye başkanı oldu.

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YAVUZ: ARTARAK DEVAM EDİYOR

Sonuçlarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI ORTAK ADAYLA YARIŞTI

Cumhur İttifakı, seçim yapılacak 6 beldenin tamamında ortak adayla yarışma kararı aldı. İttifak kapsamında AK Parti, Tokat’ın Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik beldeleriyle Nevşehir’in Mustafapaşa ve Gümüşhane’nin Tekke beldesinde aday gösterdi. MHP ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde seçime kendi adayıyla katıldı. Böylece Cumhur İttifakı tüm beldelerde tek aday formülüyle seçmenin karşısına çıktı. CHP ise üç beldede aday çıkardı. Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke’de yarışa katıldı. Tokat’taki beldelerin bağlı olduğu Reşadiye ve Almus ilçelerinde 2024 yerel seçimlerinin galibi MHP olmuştu. Gümüşhane’de Tekke beldesinin bağlı bulunduğu merkez ilçede de seçimi MHP kazanmıştı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde CHP adayı, MHP adayını yalnızca 36 oy farkla geride bırakarak seçim yarışını kazanmıştı.