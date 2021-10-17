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Ara Güler vefatının üçüncü yıldönümünde anıldı

#Ara Güler#Fotoğraf#İstanbul
Ara Güler vefatının üçüncü yıldönümünde anıldı

Ara Güler vefatının üçüncü yıldönümünde, doğup büyüdüğü Beyoğlu’nda anıldı. Anma programda konuşan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ara Güler zamanı kaydeden yönüyle bir tarihçidir” dedi.

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İstiklal Caddesi’nde düzenlenen anma programına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Çoşkun Aral ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren ve üç yıl önce hayatını kaybeden Usta fotoğrafçı için Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde bulunan Ara Güler Sokağında anıldı.

“SEMTİMİZDE ARA GÜLER FOTOĞRAFLARIYLA VE SEVENLERİYLE HEP YAŞATILACAK”

Anma programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün Türkiye için önemli bir değeri olan Ara Güler’i anmak üzere burada toplandık. Her yıl İstiklal Caddesi’nde Ara Güler’in fotoğraflarını olduğu sergi düzenliyorduk. Ara Güler her şeyden önce bir Beyoğlulu. Zamanı kaydeden yönüyle bir tarihçi olduğunu düşünüyorum. Beyoğlu Ara Gülerle var olsun istiyoruz. Ara Güler’i unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. Semtimizde Ara Güler fotoğraflarıyla ve sevenleriyle hep yaşatılacak. İnsanın güzelliğini anlatan fotoğraflarıyla Ara Güler’in insani yönünü hep hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ara Güler vefatının üçüncü yıldönümünde anıldı


“DÜNYAYI ISLIK ÇALARAK GEZEN BİR GEZGİNDİ”

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Yakın dostu Çoşkun Aral, “Ara Güler muhteşem bir insandı. Vefatından bir gece önce beni aramak istemiş. Ertegün Türkiye’ye geldiğimde Ara Güler’i kaybetmiştik. Dünyaya kazandırdığı çok büyük değerler var. İyi bir anlatıcıydı. Anlattığı olayları fotoğraflarla süslüyordu. Çok önemli isimlerle röportajlara imza attı. Ara iyi vardı. Ara Gülerle sergi açma mutluluğuna erişmiş tek fotografçıyım. Benim gazetecilik ve muhabirlik tarafımı çok severdi. Hiçbir zaman kendi ülkesine karşı şikayette bulunmadı. İnsanları değerlendirirken davranışlarını sorgulardı. Kişilerin ait olduğu kurumu ve inançlarını hiçbir zaman sorgulamazdı. Kendisiyle hem Türkiye’de hem dünyada çok fazla gezim oldu. Dünyayı her zaman ıslık çalarak gezen kendine ait izleri bulan bir gezgindi” diye konuştu.

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#Ara Güler#Fotoğraf#İstanbul

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