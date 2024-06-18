Ara Güler kitabı çocuk dostu 

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Kitaplar arasında “Ara Güler -İyi Fotoğrafçı Dikiş Makinesiyle de Resim Çeker”, “Pollyanna, Charlie’nin Çikolata Fabrikası”, “Muhammed Ali Kimdi”, “ Leonardo Da Vinci ve Onun Süper Beyni”, “Heidi”, “Mutlu Prens” ve “Dede Korkut Hikâyeleri” de bulunuyor.

0-18 YAŞI KAPSIYOR

Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi özetle şöyle: “Çocuk dostu uygulamalar kapsamında, çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikteki kitaplardan yararlanılmasını sağlamak, zararlı içeriklerden korumak, kitap seçiminde çocuklara ve ailelere rehberlik yapmak amacıyla piyasada çocuklara yönelik hazırlanmış basılı eserler Basılı Eserler İnceleme Komisyonu tarafından inceleniyor. Komisyon psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog, öğretmen, sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor. Başlangıçta (Ocak 2018) sadece 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak yürütülen çalışmalar, sonrasında 7-12 ve 13-18 yaş grubu çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi. Kitaplar incelenirken kullanılan ‘Kitap Değerlendirme Formu’, çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlandı, üniversitelerin (İstanbul, Ankara, Hacettepe, Gazi, Marmara, Atatürk, Akdeniz, Cumhuriyet ve Ondokuz Mayıs, Selçuk üniversitesi) ilgili bölümlerinin görüşlerinden yararlanıldı. Kitaplar formda yer alan fiziksel, görsel, anlatım ve içerik kriterlerine göre puanlanarak değerlendiriliyor. 75 ve üzeri puan alan kitaplar ‘Çocuk Dostu’ olarak ilan ediliyor.”

